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У Миколаївській області виявили місце дислокації російських військових (фото)

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Бурханівка , Вівторок 07 березня 2023 16:02
У Миколаївській області виявили місце дислокації російських військових (фото) Фото: У Миколаївській області виявили місце дислокації російських військових (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У селі Бурханівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили чергове місце дислокації російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

У селі Бурханівка Снігурівської територіальної громади правоохоронці здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ та виявили низку слідів свого перебування.

"Військові армії РФ лишили значну кількість боєприпасів, документи, а також інші відомості, які допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

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