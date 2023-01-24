В Миколаївській області до узбережжя прибило ворожу міну

Сьогодні, 24 січня, у селищі Рибаківка Миколаївської області до узбережжя прибило ворожу міну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.
"Чергову ворожу протидесантну міну прибило сьогодні до узбережжя Чорного моря у селищі Рибаківка", - заявив Шайхет.
Він повідомив, що наразі на місці працюють поліцейські та фахівці вибухотехніки.
Також Шайхет закликав українців у разі виявлення подібної знахідки, ні в якому разі не підходити, а одразу звернутись до екстренної служби за номером 102.
Нагадаємо, днями на одеському узбережжі виявили морську міну та оперативно її знешкодили.
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