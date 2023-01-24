В Николаевской области к побережью прибило вражескую мину

"Очередную враждебную противодесантную мину прибило сегодня к побережью Черного моря в поселке Рыбаковка", - заявил Шайхет.

Он сообщил, что сейчас на месте работают полицейские и специалисты по взрывотехнике.

Также Шайхет призвал украинцев в случае обнаружения подобной находки ни в коем случае не подходить, а сразу обратиться в экстренную службу по номеру 102.