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В Николаевской области к побережью прибило вражескую мину

Фото: в Николаевской области к побережью прибило вражескую мину (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 января, в поселке Рыбаковка Николаевской области к побережью прибило вражескую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.

"Очередную враждебную противодесантную мину прибило сегодня к побережью Черного моря в поселке Рыбаковка", - заявил Шайхет.

Он сообщил, что сейчас на месте работают полицейские и специалисты по взрывотехнике.

Также Шайхет призвал украинцев в случае обнаружения подобной находки ни в коем случае не подходить, а сразу обратиться в экстренную службу по номеру 102.

Напомним, на днях на одесском побережье обнаружили морскую мину и оперативно ее обезвредили.

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