В Николаевской области к побережью прибило вражескую мину

Сегодня, 24 января, в поселке Рыбаковка Николаевской области к побережью прибило вражескую мину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.
"Очередную враждебную противодесантную мину прибило сегодня к побережью Черного моря в поселке Рыбаковка", - заявил Шайхет.
Он сообщил, что сейчас на месте работают полицейские и специалисты по взрывотехнике.
Также Шайхет призвал украинцев в случае обнаружения подобной находки ни в коем случае не подходить, а сразу обратиться в экстренную службу по номеру 102.
Напомним, на днях на одесском побережье обнаружили морскую мину и оперативно ее обезвредили.
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