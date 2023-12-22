У Миколаївській області тракторист підірвався у полі під час роботи на землі

За даними відомства, інцидент трапився 22 грудня орієнтовно об 11:00. Під час проведення земляних робіт в полі за межами села Новопетрівка Широківської територіальної громади Баштанського району чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

В результаті вибуху водій отримав мінно-вибухову травму та до медичного закладу звернувся самостійно. Наразі стан здоров'я постраждалого 1988 р. н. оцінюють лікарі.

"З початку року зареєстровано вже 56 епізодів, внаслідок яких загинуло 17 людей, з них одна дитина, травмувалось 55 осіб, в тому числі 5 дітей. І статистика продовжує зростати, що викликає занепокоєння", - сказано у повідомленні.

В ДСНС розповіли, що українськими піротехнікам з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено вже 459 472 вибухонебезпечних предметів.

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