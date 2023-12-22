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В Николаевской области тракторист подорвался в поле во время работы на земле

Фото: в Николаевской области тракторист подорвался в поле во время работы на земле (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Житель Николаевской области получил ранения во время работы в поле. Он подорвался на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 декабря ориентировочно в 11:00. Во время проведения земляных работ в поле за пределами села Новопетровка Широковской территориальной общины Баштанского района мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате взрыва водитель получил минно-взрывную травму и в медицинское учреждение обратился самостоятельно. Состояние здоровья пострадавшего в 1988 г. р. оценивают врачи.

"С начала года зарегистрировано уже 56 эпизодов, в результате которых погибли 17 человек, из них один ребенок, травмировалось 55 человек, в том числе 5 детей. И статистика продолжает расти, что вызывает беспокойство", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что украинским пиротехникам с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено уже 459 472 взрывоопасных предмета.

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