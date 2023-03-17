ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области тракторист подорвался на противопехотной мине

Новина українською →
Николаевская область, Пятница 17 марта 2023 17:01
В Николаевской области тракторист подорвался на противопехотной мине Фото: в Николаевской области тракторист подорвался на противопехотной мини (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 17 марта, в селе Киселевка Николаевского района на вражеской противопехотной мине подорвался 50-летний водитель трактора. Мужчина получил минно-взрывные травмы разной степени тяжести

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Сегодня в селе Киселевка Николаевского района на вражеской противопехотной мине подорвался 50-летний водитель трактора", - говорится в сообщении.

Отмечено, что он получил минно-взрывные травмы разной степени тяжести. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня в Ивановской общине Черниговской области трактор подорвался на взрывном устройстве.

Также ранее мы писали, что в селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский подорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить