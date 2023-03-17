В Николаевской области тракторист подорвался на противопехотной мине

В пятницу, 17 марта, в селе Киселевка Николаевского района на вражеской противопехотной мине подорвался 50-летний водитель трактора. Мужчина получил минно-взрывные травмы разной степени тяжести

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

Отмечено, что он получил минно-взрывные травмы разной степени тяжести. В настоящее время мужчина находится в больнице.

"Сегодня в селе Киселевка Николаевского района на вражеской противопехотной мине подорвался 50-летний водитель трактора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня в Ивановской общине Черниговской области трактор подорвался на взрывном устройстве.

Также ранее мы писали, что в селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский подорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.