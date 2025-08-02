У Миколаївській області на тлі ракетної загрози пролунали вибухи

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, що цей випадок уже третій за добу, коли тривогу оголошували в Києві та низці інших областей України.

Перший сигнал був о 7:58, а другий о 13:48. В обох випадках причиною тривоги стала загроза застосування балістичного озброєння.