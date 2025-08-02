В Николаевской области на фоне ракетной угрозы прозвучали взрывы

Воздушная тревога в Украине

Напомним, что этот случай уже третий за сутки, когда тревогу объявляли в Киеве и ряде других областей Украины.

Первый сигнал был в 7:58, а второй в 13:48. В обеих случаях причиной тревоги стала угроза применения баллистического вооружения.