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В Миколаївській області спрацювала ППО

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Миколаївська область, Понеділок 31 жовтня 2022 09:01
В Миколаївській області спрацювала ППО Ілюстративне фото: в Миколаївській області спрацювала ППО (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Миколаївській області у понеділок, 31 жовтня, спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вознесенську міську раду.

Міська влада повідомляє, що система ППО спрацювала у сусідній громаді.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакують міста України ракетами. У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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