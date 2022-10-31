В Миколаївській області спрацювала ППО

В Миколаївській області у понеділок, 31 жовтня, спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вознесенську міську раду .

Міська влада повідомляє, що система ППО спрацювала у сусідній громаді.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакують міста України ракетами. У столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько 10 вибухів.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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