В Николаевской области сработало ПВО

В Николаевской области в понедельник, 31 октября, сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вознесенский городской совет .

Городские власти сообщают, что система ПВО сработала в соседней общине.

Напомним, сегодня оккупанты атакуют города Украины ракетами. В столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около 10 взрывов.

Все подробности утреннего массированного обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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