У Миколаївській області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури через нічну атаку

Нічний обстріл України

Ще з вечора 11 лютого росіяни запустили по Україні ударні дрони. Також вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу.

Під ранок РФ завдала ракетного удару по Києву. В Оболонському районі були пошкоджені два офісні приміщення, в одній з будівель виникла пожежа. Внаслідок удару загинула людина, ще четверо постраждали, серед них дитина.

Також у Києві внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Голосіївському районах.

Крім того, у Київській області спалахнула пожежа через російську атаку, пошкоджені будинки та автомобілі.

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