В Николаевской области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры из-за ночной атаки

Ночной обстрел Украины

Еще с вечера 11 февраля россияне запустили по Украине ударные дроны. Также ночью Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Под утро РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в одном из зданий возник пожар. В результате удара погиб человек, еще четверо пострадали, среди них ребенок.

Также в Киеве в результате атаки возникли пожары в Святошинском и Голосеевском районах.

Кроме того, в Киевской области вспыхнул пожар из-за российской атаки, повреждены дома и автомобили.

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