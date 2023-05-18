У Миколаївській області сьогодні перевірять сирени

"Увага! О 15:00 по Миколаївській області буде проводитися повна технічна перевірка системи оповіщення з включенням електросирен", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада не назвала деталі та причини перевірки сирен.

Нагадаємо, нещодавно у Києві жителі почали скаржитися на закриті укриття під час повітряної тривоги. Влада столиці заявила, що перевірить всі укриття та бомбосховища, оскільки порушення зафіксували практично в усіх районах міста.

Також зазначимо, що нещодавно сирени перевіряли у Київській області.

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