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В Николаевской области сегодня проверят сирены

Фото: в Николаевской области проверят сирены (err ee)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области в четверг, 18 мая, включат сирены, чтобы проверить системы оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.

"Внимание! В 15:00 по Николаевской области будет проводиться полная техническая проверка системы оповещения с включением электросирен", - говорится в сообщении.

Местные власти не назвали детали и причины проверки сирен.

Напомним, недавно в Киеве жители начали жаловаться на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Власти столицы заявили, что проверят все укрытия и бомбоубежища, поскольку нарушения зафиксировали практически во всех районах города.

Также отметим, что недавно сирены проверяли в Киевской области.

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Николаевская областьвоздушная тревога