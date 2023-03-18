У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування сільгоспземель

За даними прес-служби, лише від Міноборони в області працює 11 груп розмінування, з наступного тижня до них долучаться ще 9 груп. Від ДСНС в регіоні працюють 7 груп.

Як зазначили в прес-службі, аналіз темпів робіт у В Миколаївській області, потреб та питань, що виникають під час обстеження та очищення території, допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях.

"Ми маємо зробити все можливе для вирішення в стислі терміни питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Йдеться про створення реєстру територій, які підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Будемо залучати іноземних та вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет - розмінування сільськогосподарських земель", - перший віце-прем'єр-міністр - міністра економіки Юлії Свириденко,

За попередніми оцінками, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель сільгосппризначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь - найбільш економічно обґрунтованим.