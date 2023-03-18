В Николаевской области начали приоритетное разминирование сельхозземель

По данным пресс-службы, только от Минобороны в области работает 11 групп разминирования, со следующей недели к ним присоединятся еще 9 групп. От ГСЧС в регионе работают 7 групп.

Как отметили в пресс-службе, анализ темпов работ в Николаевской области, потребностей и вопросов, возникающих во время обследования и очистки территории, поможет оптимизировать процесс разминирования сельхозземель и в других областях.

"Мы должны сделать все возможное для решения в сжатые сроки вопросов организации планового гуманитарного разминирования. Речь идет о создании реестра территорий, подлежащих очистке, инструментов коммуникации и контроля. Будем привлекать иностранных и отечественных операторов, чтобы ускорить работу по разминированию. Приоритет - разминирование сельскохозяйственных земель", - первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко,

По предварительным оценкам, в 9 областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании (гуманитарном разминировании) более 470 854 га земель сельхозназначения. По результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, нуждающаяся в гуманитарном разминировании, может существенно сократиться.

Предполагается, что в первую очередь мероприятия по обследованию и разминированию будут осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий наиболее актуальна, а очистка сельхозугодий - наиболее экономически обоснована.