У Миколаївській області працює ППО

У Миколаївській області у ніч проти 15 вересня було зафіксовано російський безпілотник. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.
Військові розповіли, що був помічений розвідувальний дрон противника у цій області, і триває робота над збиттям ворожої повітряної цілі.
"Миколаївська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - передали в Повітряних силах в публікації від 02.45 в мережі.
Зазначимо, що за хвилину до цього керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив про повітряну тривогу у регіоні.
Як пишуть моніторингові канали, дрон-розвідник противника був зафіксований над Вознесенськом.
Додамо, що ввечері напередодні був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників по Україні для чергової повітряної атаки.
Зазначимо, що розвідувальні безпілотники противника представляють суттєву небезпеку, позаяк росармія використовує їх, зокрема, для наведення ракет та авіабомб, або дронів-камікадзе на кшталт "Ланцет", на ті чи інші цілі. Між фіксацією БПЛА даних та самим послідуючим ударом різниця і часі може бути невеликою.
Додамо, останнім часом в Україні масштабується практика боротьби з російськими дронами-розвідниками завдяки використанню БПЛА різних типів. Це, серед іншого, допомагає економити ракети для ППО для протидії російським швидкісним засобам ураження.
Нагадаємо також, у вересні німецьке видання Bild писало, що Україна розробляє дрони-перехоплювачі для боротьби з російською перевагою в повітрі.
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