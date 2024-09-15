В Николаевской области работает ПВО

Военные рассказали, что был замечен разведывательный дрон противника в этой области, и продолжается работа над сбитием вражеской воздушной цели.

"Николаевская область - работа ПВО по разведывательному БПЛА!" - передали в Воздушных силах в публикации от 02.45 в сети.

Отметим, что за минуту до этого руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о воздушной тревоге в регионе.

Как пишут мониторинговые каналы, дрон-разведчик противника был зафиксирован над Вознесенском.

Напомним, что вечером накануне был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников по Украине для очередной воздушной атаки.

Опасность разведдронов та борьба с ними

Отметим, что разведывательные беспилотники противника представляют существенную опасность, поскольку росармия использует их, в частности, для наведения ракет и авиабомб, или дронов-камикадзе типа "Ланцет", на те или иные цели. Между фиксацией БПЛА данных и самим последующим ударом разница по времени может быть небольшой.

В последнее время в Украине масштабируется практика борьбы с российскими дронами-разведчиками благодаря использованию БПЛА разных типов. Это, помимо прочего, помогает экономить ракеты для ПВО для противодействия российским скоростным средствам поражения.

Напомним также, в сентябре немецкое издание Billd писало, что Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе.