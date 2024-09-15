В Николаевской области работает ПВО

В Николаевской области в ночь на 15 сентября был зафиксирован российский беспилотник. В регионе работают силы и средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Военные рассказали, что был замечен разведывательный дрон противника в этой области, и продолжается работа над сбитием вражеской воздушной цели.
"Николаевская область - работа ПВО по разведывательному БПЛА!" - передали в Воздушных силах в публикации от 02.45 в сети.
Отметим, что за минуту до этого руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о воздушной тревоге в регионе.
Как пишут мониторинговые каналы, дрон-разведчик противника был зафиксирован над Вознесенском.
Напомним, что вечером накануне был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников по Украине для очередной воздушной атаки.
Отметим, что разведывательные беспилотники противника представляют существенную опасность, поскольку росармия использует их, в частности, для наведения ракет и авиабомб, или дронов-камикадзе типа "Ланцет", на те или иные цели. Между фиксацией БПЛА данных и самим последующим ударом разница по времени может быть небольшой.
В последнее время в Украине масштабируется практика борьбы с российскими дронами-разведчиками благодаря использованию БПЛА разных типов. Это, помимо прочего, помогает экономить ракеты для ПВО для противодействия российским скоростным средствам поражения.
Напомним также, в сентябре немецкое издание Billd писало, что Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе.
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