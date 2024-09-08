Україна розробляє дрони-перехоплювачі для боротьби з російською перевагою в повітрі, - Bild

Росія має значу перевагу у повітряному просторі у війні проти України. Саме тому українська армія вже застосовує перехоплювачі типу "крило".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише Bild, Україна змушена шукати альтернативу далекобійній зброї для ліквідації російських аеродромів або збивання російських літаків. Саме тому українські військові працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми.

Одна з альтернатив, над якою працює Київ, це безпілотники-"антидрони", які повинні зупинити російські дрони ще до того, як вони досягнуть місця призначення.

За даними BILD, наразі є три етапи розробки цієї зброї. Зокрема, невеликі безпілотники перепрограмують так, щоб їх можна було використовувати для повітряного бою, а не для розвідки чи атаки наземних цілей.

Такі дрони кожного тижня нищать близько 50 російських розвідувальних дронів та навіть збивають з неба кілька дронів-камікадзе. Однак проблема з маленькими безпілотниками полягає в тому, що вони можуть літати лише на кілька кілометрів - особливо на великій висоті - і російські розвідувальні літаки можуть легко від них ухилятися.

Через це в Україні почали розробку так званих "перехоплювачів з фіксованим крилом", тобто безпілотників з фіксованим крилом, які можуть переслідувати своїх російських опонентів на відстані до 60 кілометрів на висоті до чотирьох кілометрів.

"Анти-безпілотники" вже випробовуються. А головною метою України та її партнерів є створення "безпілотників-вбивць", здатних перехоплювати і знищувати російські безпілотники дальнього радіусу дії типу "Герань-1" і "Герань-2", скопійовані з іранських "Шахедів".

За даними видання, щоб бути ефективними, українські дрони повинні розвивати швидкість не менше 200 км/год і мати велику дальність польоту - щонайменше 200, а краще 500 кілометрів. Україна сподівається, що зможе перейти до третьої фази своєї програми протидії безпілотникам не пізніше 2025 року.