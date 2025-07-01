В Николаевской области более 50 пожаров: повреждены дома и хозяйственные постройки
В Николаевской области по состоянию на вечер зафиксированы масштабные пожары. Причем ряд из них в самом Николаеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.
Отмечается, что по состоянию на вечер в области было зафиксировано более 50 пожаров, охвативших территорию в более 400 гектаров. В самом Николаеве три пожара.
"В городе сейчас бушует три масштабных пожара, где огонь из-за порывистого ветра подобрался к жилому сектору. В микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь составляет 10 га, пламя успело повредить 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что пожарные принимают все меры, но сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, также привлечена техника для подвоза воды.
"Помогают пожарные местных пожарных охран, способствуют местные предприятия в предоставлении спецтехники и водовозок", - добавили в ГСЧС.
Пожары в Украине
Отметим, что помимо пожаров в результате природных явлений, в разных точках Украины регулярно возникают пожары из-за российских обстрелов.
Так, в ночь на 30 июня россияне атаковали дронами Харьковскую область. В нескольких населенных пунктов после этого фиксировались пожары. В частности, горели разные типы зданий.
Также мы писали , что 26 июня враг атаковал дронами застройку в Корабельном районе Херсона. В следствие обстрела горели около десятка домов.
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