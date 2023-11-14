У Миколаєві почався опалювальний сезон: що робити у випадку несправностей

Сьогодні, 14 листопада, у Миколаєві офіційно стартував опалювальний сезон. Протягом 10 днів тепло буде надано споживачам усіх форм власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Миколаївську міську рад у.

У зв'язку із цим комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" нагадало мешканцям житлового фонду, що у випадках наявності вищезгаданих проблем потрібно звертатися за телефоном "гарячої" лінії:

Як зазначають у повідомленні, в ході запуску теплових систем та котелень споживачі можуть зіткнутися з наступними проблемами:

До слова, днями опалювальний сезон розпочався в Дніпрі. Як зазначила місцева влада, котельні запускають поступово, починаючи з об'єктів соціальної сфери, таких як лікарні, школи та дитячі садки.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.

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