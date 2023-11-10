ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі розпочався опалювальний сезон: скільки чекати на тепло в оселях

Дніпро, П'ятниця 10 листопада 2023 14:23
UA EN RU
У Дніпрі розпочався опалювальний сезон: скільки чекати на тепло в оселях Фото: у Дніпрі розпочався опалювальний сезон (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

З 10 листопада в Дніпрі розпочався опалювальний сезон. Котельні запускають поступово, починаючи з об'єктів соціальної сфери, таких як лікарні, школи та дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

Як пояснює директор дніпровського КП "Теплоенеро" Андрій Клименко, після запуску котелень може знадобитися 10-14 днів, щоб тепло повністю дійшло до житлових будинків. Такі терміни обумовлені технічними процесами з налаштування.

Повідомляється, що наразі компанія працює в посиленому режимі, запускаючи котельні щодня, включаючи вихідні, до тих пір, поки не буде запущено всі. Зокрема, проконтрольовано запуск систем, які обслуговують медичні установи, школи, дитсадки та житлові будинки.

Також перед сезоном комунальне підприємство провело покращення котелень та обладнання для заощадження енергії.

У випадку проблем, мешканців просять повідомляти про їх наявність до диспетчерської служби за номерами телефонів, наведеними нижче:

  • (056)736-10-02 (цілодобово)

або через контакт-центр м. Дніпра:

  • +38 056 732 12 12,
  • +38 095 732 12 12,
  • +38 096 732 12 12,
  • +38 073 732 12 12.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом