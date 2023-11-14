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У Миколаєві почався опалювальний сезон: що робити у випадку несправностей

Миколаїв, Вівторок 14 листопада 2023 13:18
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У Миколаєві почався опалювальний сезон: що робити у випадку несправностей Фото: у Миколаєві 14 листопада почався опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні, 14 листопада, у Миколаєві офіційно стартував опалювальний сезон. Протягом 10 днів тепло буде надано споживачам усіх форм власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Миколаївську міську раду.

Як зазначають у повідомленні, в ході запуску теплових систем та котелень споживачі можуть зіткнутися з наступними проблемами:

  • прогріваються лише окремі стояки у квартирі
  • стояки прогріваються, а опалювальні прилади (батареї) - ні
  • температура повітря в приміщенні нижче +18 з настанням опалювального періоду

У зв'язку із цим комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" нагадало мешканцям житлового фонду, що у випадках наявності вищезгаданих проблем потрібно звертатися за телефоном "гарячої" лінії:

  • 050 421 49 58 (Графік роботи: ПН-ЧТ: 08:00 - 17:00, ПТ: 08:00 - 16:00, обідня перерва з 12:00 до 12:45).

До слова, днями опалювальний сезон розпочався в Дніпрі. Як зазначила місцева влада, котельні запускають поступово, починаючи з об'єктів соціальної сфери, таких як лікарні, школи та дитячі садки.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.

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Миколаївська область Опалювальный сезон
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