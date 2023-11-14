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В Николаеве начался отопительный сезон: что делать в случае неисправностей

Николаев, Вторник 14 ноября 2023 13:18
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В Николаеве начался отопительный сезон: что делать в случае неисправностей Фото: в Николаеве 14 ноября начался отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 14 ноября, в Николаеве официально стартовал отопительный сезон. В течение 10 дней тепло будет предоставлено потребителям всех форм собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский городской совет.

Как отмечают в сообщении, в ходе запуска тепловых систем и котельных потребители могут столкнуться со следующими проблемами:

  • прогреваются только отдельные стояки в квартире
  • стояки прогреваются, а отопительные приборы (батареи) - нет
  • температура воздуха в помещении ниже +18 с наступлением отопительного периода

В связи с этим коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" напомнило жильцам жилфонда, что в случаях наличия вышеупомянутых проблем нужно обращаться по телефону "горячей" линии:

  • 050 421 49 58 (График работы: ПН-ЧТ: 08:00 - 17:00, ПТ: 08:00 - 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).

К слову, на днях отопительный сезон начался в Днепре. Как отметили местные власти, котельные запускают постепенно, начиная с объектов социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предназначены для жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.

Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.

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Николаевская область Отопительный сезон
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