В Николаеве начался отопительный сезон: что делать в случае неисправностей
Сегодня, 14 ноября, в Николаеве официально стартовал отопительный сезон. В течение 10 дней тепло будет предоставлено потребителям всех форм собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский городской совет.
Как отмечают в сообщении, в ходе запуска тепловых систем и котельных потребители могут столкнуться со следующими проблемами:
- прогреваются только отдельные стояки в квартире
- стояки прогреваются, а отопительные приборы (батареи) - нет
- температура воздуха в помещении ниже +18 с наступлением отопительного периода
В связи с этим коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" напомнило жильцам жилфонда, что в случаях наличия вышеупомянутых проблем нужно обращаться по телефону "горячей" линии:
- 050 421 49 58 (График работы: ПН-ЧТ: 08:00 - 17:00, ПТ: 08:00 - 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).
К слову, на днях отопительный сезон начался в Днепре. Как отметили местные власти, котельные запускают постепенно, начиная с объектов социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады.
Отопительный сезон в Украине
Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предназначены для жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.
Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.
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