В Николаеве начался отопительный сезон: что делать в случае неисправностей

Сегодня, 14 ноября, в Николаеве официально стартовал отопительный сезон. В течение 10 дней тепло будет предоставлено потребителям всех форм собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский городской совет .

В связи с этим коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" напомнило жильцам жилфонда, что в случаях наличия вышеупомянутых проблем нужно обращаться по телефону "горячей" линии:

Как отмечают в сообщении, в ходе запуска тепловых систем и котельных потребители могут столкнуться со следующими проблемами:

К слову, на днях отопительный сезон начался в Днепре. Как отметили местные власти, котельные запускают постепенно, начиная с объектов социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предназначены для жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.

Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.

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