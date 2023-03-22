В Миколаївській області минулої доби троє цивільних постраждали через вибухи мін

Поблизу села Партизанське Первомайської ТГ на міні підірвався трактор під час проведення земляних робіт. У ньому перебували двоє чоловіків, 1996 та 1979 р.н. Один із них отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ока, його госпіталізовано до лікарні. Інший чоловік не отримав поранень, однак перебував у шоковому стані.

Інший випадок стався в селі Добре та Перемога Баштанського району. Чоловік 1983 на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет та підірвався. З мінно-вибуховою травмою його було доставлено до медзакладу.

Також у селі Лепетиха Березнегуватської ТГ, під час випасу худоби, внаслідок вибуху міни постраждав хлопець 2007 року народження. Постраждалого осколковими пораненнями голови та грудної клітки було доставлено до лікарні.

"Будьте пильні та обережні, особливо на деокупованих територіях! Неухильно дотримуйтеся правил мінної безпеки — завжди дивіться під ноги, уникайте необстежених місцевостей, звертайте увагу на маркування, яке роблять піротехніки ДСНС на потенційно небезпечних територіях", - пише пресслужба.