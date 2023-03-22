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В Николаевской области за прошедшие сутки трое гражданских пострадали из-за взрывов мин

Фото: в Николаевской области за прошедшие сутки трое гражданских пострадали из-за взрывов мин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Николаевского и Баштанского районов за прошлые сутки зарегистрировано три случая травмирования гражданских из-за взрывов мин. Один из пострадавших несовершеннолетний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Вблизи села Партизанское Первомайской ТГ на мине подорвался трактор во время проведения земляных работ. В нем находились двое мужчин, 1996 и 1979 г.р. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза, он госпитализирован в больницу. Другой мужчина не получил ранений, однако находился в шоковом состоянии.

Другой случай произошел в селе Доброе и Победа Баштанского района. Мужчина 1983 года на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет и подорвался. С минно-взрывной травмой он был доставлен в медучреждение.

Также в селе Лепетиха Березнеговатской ТГ, во время выпаса скота, в результате взрыва мины пострадал парень 2007 года рождения. Пострадавший с осколочными ранениями головы и грудной клетки был доставлен в больницу.

"Будьте бдительны и осторожны, особенно на деоккупированных территориях! Неукоснительно соблюдайте правила минной безопасности - всегда смотрите под ноги, избегайте необследованных местностей, обращайте внимание на маркировку, которую делают пиротехники ГСЧС на потенциально опасных территориях", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в руках мужчины разорвалась граната. В результате травм житель столицы погиб.

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