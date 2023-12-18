В Николаевской области на мине подорвался автомобиль с людьми

В Снигиревской общине Николаевской области на противопехотной мине взорвался легковой автомобиль с двумя мужчинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

По данным спасателей, двое мужчин неподалеку от села Евгеньевка Снигиревской общины ехали на легковом автомобиле по полевой дороге в поиске дров. Во время движения произошел взрыв, в результате детонации взрывоопасного предмета транспорт получил значительные повреждения.

В ГСЧС отметили, что люди остались невредимыми, но самостоятельно добраться до безопасной территории они не смогли, поскольку зона подрыва была достаточно плотно заминирована.

"На помощь мужчинам была направлена группа. Специалисты эвакуировали людей путем создания безопасного коридора длиной около 140 метров. При обследовании места детонации пиротехники выяснили, что граждане наехали на противопехотную мину", - рассказали спасатели.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

По оценкам украинской власти, около 30% территории остается заминированной и "загрязненной" неразорвавшимися боеприпасами. Ожидается, что на их ликвидацию уходит не менее 10 лет.

В ГСЧС рассказали, что украинским пиротехникам с начала полномасштабного вторжения России было обезврежено уже 459 472 взрывоопасных предмета.