В Миколаївській області командир нараховував зарплати військовим, які не з'являлись на службу

Співробітники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

За даними слідства, посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

Проте полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.

Зазначається, що своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн гривень. Наразі розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Офіцеру повідомили про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ викрили "схему" безпідставного нарахування 14 млн гривень "бойових" премій у лавах Нацгвардії.

До того правоохоронці викрили керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій без виїзду на фронт.

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