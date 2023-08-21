ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Миколаївській області командир нараховував зарплати військовим, які не з'являлись на службу

Новость на русском →
Понеділок 21 серпня 2023 12:45
В Миколаївській області командир нараховував зарплати військовим, які не з'являлись на службу Фото: в Миколаївській області командир нараховував зарплати військовим, які не з'являлись на службу (dbr.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

В Миколаївській області командир нараховував зарплати військовим, які не з'являлись на службу

Проте полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.

Зазначається, що своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн гривень. Наразі розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Офіцеру повідомили про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ викрили "схему" безпідставного нарахування 14 млн гривень "бойових" премій у лавах Нацгвардії.

До того правоохоронці викрили керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій без виїзду на фронт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Миколаївська область
NEWS
Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після отримання F-16
Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після отримання F-16
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті