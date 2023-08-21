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В Николаевской области командир начислял зарплаты военным, которые не являлись на службу

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Понедельник 21 августа 2023 12:45
В Николаевской области командир начислял зарплаты военным, которые не являлись на службу Фото: в Николаевской области командир начислял зарплаты военным, которые не появлялись на службу (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевской области, который безосновательно начислял выплаты подчиненным, которые долгое время не появлялись на службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись на место службы.

В Николаевской области командир начислял зарплаты военным, которые не являлись на службу

Однако полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу.

Отмечается, что своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн гривен. В настоящее время начат процесс возмещения денег бюджету.

Офицеру сообщили о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно сотрудники СБУ разоблачили "схему" безосновательного начисления 14 млн гривен "боевых" премий в рядах Нацгвардии.

До этого правоохранители разоблачили руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, которые незаконно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий без выезда на фронт.

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ГБР Николаевская область
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