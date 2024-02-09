У Миколаївській області чоловік намагався сокирою розібрати боєприпас: він загинув від вибуху

Як повідомили в ДСНС, подія сталася у селі Новопетрівка Миколаївського району.

Чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу.

Від отриманих травм громадянин 1980 року народження загинув на місці.

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет чи боєприпас ні в якому разі не можна підходити до нього, переміщати. А тим паче намагатися розібрати! Це смертельно небезпечно! Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102", - наголосили рятувальники.

Нещасні випадки з вибухонебезпечними предметами

Нагадаємо, в жовтні минулого року у Сумській області підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у дворі власного будинку. Він загинув внаслідок детонації. Він отримав травми рук та тіла, які були несумісні з життям.

Також влітку в Харківській області вибухнув боєприпас, через що поранення отримав 13-річний підліток. Йому відірвало пальці лівої руки.

А в Ізюмському районі Харківської області було госпіталізовано 15-річного хлопця. У його руках здетонував вибуховий пристрій.