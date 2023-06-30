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У Харківській області через вибух снаряду пострадала дитина

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Харків, П'ятниця 30 червня 2023 14:10
У Харківській області через вибух снаряду пострадала дитина Фото: у Харківській області через вибух снаряду пострадала дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомий снаряд вибухнув у Харківській області. Через нещасний випадок постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Інцидент стався в ніч на 30 червня у селищі Панютине Лозівського району. Там вибухнув боєприпас, тип якого встановлюється.

Внаслідок вибуху постраждав 13-річний підліток, йому відірвало пальці лівої руки. Постраждалу дитину шпиталізували.

ДСНС нагадує, що звільнені території України забруднені вибуховими предметами. Рятувальники закликали українців не чіпати підозрілі предмети та у разі їх виявлення телефонувати на лінії 101 або 102.

"Вибухонебезпечні предмети можна натрапити будь-де. Тож необхідно бути вкрай обережними і особливо звертати увагу на навчання дітей правилам мінної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Фото: українців попередили про вибухові предмети (t.me/dsns_telegram)

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому уряд започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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