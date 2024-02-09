ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області чоловік намагався сокирою розібрати боєприпас: він загинув від вибуху

Миколаївська область, П'ятниця 09 лютого 2024 18:31
UA EN RU
У Миколаївській області чоловік намагався сокирою розібрати боєприпас: він загинув від вибуху Фото: у Миколаївській області чоловік загинув через детонацію боєприпасу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаївській області чоловік приніс додому боєприпас та намагався його розібрати за допомогою сокири. Від вибуху снаряда він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, подія сталася у селі Новопетрівка Миколаївського району.

Чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу.

Від отриманих травм громадянин 1980 року народження загинув на місці.

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет чи боєприпас ні в якому разі не можна підходити до нього, переміщати. А тим паче намагатися розібрати! Це смертельно небезпечно! Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102", - наголосили рятувальники.

Нещасні випадки з вибухонебезпечними предметами

Нагадаємо, в жовтні минулого року у Сумській області підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у дворі власного будинку. Він загинув внаслідок детонації. Він отримав травми рук та тіла, які були несумісні з життям.

Також влітку в Харківській області вибухнув боєприпас, через що поранення отримав 13-річний підліток. Йому відірвало пальці лівої руки.

А в Ізюмському районі Харківської області було госпіталізовано 15-річного хлопця. У його руках здетонував вибуховий пристрій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область ДСНС Вибух
NEWS
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити