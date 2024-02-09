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В Николаевской области мужчина пытался топором разобрать боеприпас: он погиб от взрыва

Николаевская область, Пятница 09 февраля 2024 18:31
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В Николаевской области мужчина пытался топором разобрать боеприпас: он погиб от взрыва Фото: в Николаевской области мужчина погиб из-за детонации боеприпаса (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаевской области мужчина принес домой боеприпас и пытался его разобрать с помощью топора. В результате взрыва снаряда он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, событие произошло в селе Новопетровка Николаевского района.

Мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд возле дома, что повлекло за собой детонацию боеприпаса.

От полученных травм гражданин 1980 рождения погиб на месте.

"Если вы наткнулись на подозрительный предмет или боеприпас ни в коем случае нельзя подходить к нему, перемещать. А тем более пытаться разобрать! Это смертельно опасно! Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102", - подчеркнули спасатели.

Несчастные случаи с взрывоопасными предметами

Напомним, в октябре прошлого года в Сумской области подросток обнаружил взрывоопасный предмет во дворе собственного дома. Он погиб в результате детонации. Он получил травмы рук и тела, несовместимые с жизнью.

Также летом в Харьковской области разразился боеприпас, из-за чего ранение получил 13-летний подросток. Ему оторвало пальцы левой руки.

А в Изюмском районе Харьковской области был госпитализирован 15-летний парень. В его руках сдетонировало взрывное устройство.

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Николаевская область ГСЧС Взрыв
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