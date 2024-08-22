ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області через нічний ракетний удар сталися пожежі, - ОВА

Четвер 22 серпня 2024 07:34
UA EN RU
У Миколаївській області через нічний ракетний удар сталися пожежі, - ОВА Фото: в ОВА розповіли про ракетний удар та пожежы у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вчора пізно ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по території Баштанського району Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки сталися пожежі, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Чиновник зазначив, що окупанти для цієї атаки застосували балістику.

"Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо "Іскандер-М", по Березнегуватській громаді", - розповів він у своєму Telegram.

За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками

"Підрозділами ДСНС евакуйовано четверо людей", - додав чиновник.

Обстріли Миколаївської області

Крім того, в ОВА поінформували, що вчора ввечері росармія била по Куцурубській громаді у Миколаївському районі, застосовуючи для атак артилерію.

Постраждалих внаслідок цього обстрілу також немає, розповів Кім.

Раніше повідомлялося, що 16 серпня російські терористи вдарили дроном по службовій автівці поліції у Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.

Також нагадаємо, що 6 серпня в Очаківській та Коблівській громадах Миколаївської області через падіння уламків збитих "Шахедів" сталися пожежі, були пошкоджені цивільні об'єкти.

Крім того, перед цим ми писали, що 27 червня у Миколаївській області уламки збитої ракети впали на трасу, внаслідок чого сталася ДТП та були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Пожежа Ракетний удар
NEWS
ЗСУ повільно просуваються вперед у Курській області, - ISW
ЗСУ повільно просуваються вперед у Курській області, - ISW
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну