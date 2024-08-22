ua en ru
Чт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области из-за ночного ракетного удара произошли пожары, - ОВА

Четверг 22 августа 2024 07:34
UA EN RU
В Николаевской области из-за ночного ракетного удара произошли пожары, - ОВА Фото: в ОВАЕ рассказали о ракетном ударе и пожарах в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вчера поздно вечером российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Баштанского района Николаевской области. В результате вражеской атаки произошли пожары, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Чиновник отметил, что оккупанты для этой атаки применили баллистику.

"Ночью, 21 августа, в 23:05 враг ударил баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", по Березнеговатской общине", - рассказал он в своем Telegram.

По словам главы ОВА, в результате удара возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который уже был ликвидирован пожарными.

"Подразделениями ГСЧС эвакуированы четыре человека", - добавил чиновник.

Обстрелы Николаевской области

Кроме того, в ОВА проинформировали, что вчера вечером росармия била по Куцурубской общине в Николаевском районе, применяя для атак артиллерию.

Пострадавших в результате этого обстрела также нет, рассказал Ким.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Пожар Ракетный удар
NEWS
В ВСУ показали уникальное видео первых боев в Курской области
В ВСУ показали уникальное видео первых боев в Курской области
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну