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У Миколаївській області автомобіль енергетиків підірвався на міні

Фото: в Україні залишається нерозмінованою ще значна територія країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олена Черкасець

Автомобіль з прикарпатськими енергетиками, які працювали на звільнених територіях Миколаївської області у Снігурівському районі, підірвався сьогодні на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївобленерго.

"На деокупованих територіях триває ліквідація наслідків бойових дій. Енергетики, практично без перерви на вихідні, метр за метром, оглядають електромережі та відновлюють пошкоджені ділянки. Переїжджаючи з одного місця робіт на інше, автомобіль ГАЗ-66, в якому перебувала бригада фахівців Прикарпаттяобленерго, натрапив на протипіхотну міну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на щастя, ніхто з фахівців не постраждав, однак бригадний транспортний засіб тепер потребує ремонту.

"Ми вдячні колегам, котрі ось вже 3 місяці пліч-о-пліч з нами відновлюють електромережі Миколаївської області, щоденно ризикуючи життям та викладаючись на 100%. Відновлення електропостачання дуже важлива річ, але людське життя - безцінне", - написали енергетики з Миколаєва.

Нагадаємо, в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", що призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.

Також українські рятувальники випустили спеціальні дитячі комікси, котрі допоможуть батькам пояснити про небезпеку вибухових предметів дітям.

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МиколаївВибух