В Николаевской области автомобиль энергетиков подорвался на мине

"На деоккупированных территориях продолжается ликвидация последствий боевых действий. Энергетики, практически без перерыва на выходные, метр за метром, осматривают электросети и восстанавливают поврежденные участки. Переезжая с одного места работ на другое, автомобиль ГАЗ-66, в котором находилась бригада специалистов Прикарпатья" на противопехотную мину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к счастью никто из специалистов не пострадал, однако бригадное транспортное средство теперь нуждается в ремонте.

"Мы благодарны коллегам, которые вот уже 3 месяца бок о бок с нами восстанавливают электросети Николаевской области, ежедневно рискуя жизнью и выкладываясь на 100%. Восстановление электроснабжения очень важная вещь, но человеческая жизнь - бесценна", - написали энергетики из Николаева.