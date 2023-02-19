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Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні комікси

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 13:50
Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні комікси Фото: пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Наталія Кава

Українські рятувальники випустили спеціальні дитячі комікси, котрі допоможуть батькам пояснити про небезпеку вибухових предметів дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

У коміксах розповідається про Суперкоманду Землі, яка веде боротьбу з мінами. Герої пояснюють малечі, як правильно поводити себе з вибухонебезпечними предметами.

"Україна визнана однією з найбільш замінованих країн у світі. На територіях, де велись активні бойові дії, масово знаходять міни, снаряди та нерозірвані боєприпаси", - розповіли в ДСНС.

Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні коміксиФото: як убезпечити дітей від вибухівки (bezpeka.info)

Головними героями історії є Зв'язківець, Провідник, леді Антипаніка та Гостре око.

У коміксі Суперкоманда розповідає дітям як бореться з вибухонебезпечними предметами. Окрім цього він має ряд інтерактивних завдань, які допоможуть дітям запам'ятати правила поводження з вибухівкою.

Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні коміксиФото: як убезпечити дітей від вибухівки (bezpeka.info)

Дітям пропонують звертати увагу на місця, де можна знаходити міни. Їм показують, як може виглядати вибухівка. Відзначимо, що інформацію можна читати не тільки онлайн, а й завантажити на гаджет чи роздрукувати.

Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні коміксиФото: як убезпечити дітей від вибухівки (bezpeka.info)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року призвело до того, що українським військовим довелось замінувати значну частину територій країни.

Також у п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.

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