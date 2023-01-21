В Миколаївській області автівка підірвалась на міні, серед постраждалих є дитина

В Миколаївській області автомобіль з цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганни Замазєєвої.
Як пише Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, неподалік від села Любомирівка.
"Автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих - немовля віком 3 тижні", - пише голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону.
Наразі інші подробиці трагедії не розкриваються. Цивільних закликають бути обережнішими.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області електрик підірвався на російській міні внаслідок чого отримав важкі поранення.
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