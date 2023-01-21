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В Миколаївській області автівка підірвалась на міні, серед постраждалих є дитина

Фото: в Миколаївській області автівка підірвалась на міні, серед постраждалих є дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаївській області автомобіль з цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганни Замазєєвої.

Як пише Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, неподалік від села Любомирівка.

"Автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих - немовля віком 3 тижні", - пише голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону.

Наразі інші подробиці трагедії не розкриваються. Цивільних закликають бути обережнішими.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області електрик підірвався на російській міні внаслідок чого отримав важкі поранення.

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