UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами

Фото: Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворога з ударних дронів. Показали результати своєї роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

"Під час ведення бойових дій марунові берети з Миколаєва активно застосовують дрони. Можна відзначити, що оператори БПЛА досягли в цьому високого рівня майстерності, знищуючи окупантів влучними скидами", - пише пресслужба.

На відео можна побачити, як наші воїни точно влучають боєприпасами по ворогу не даючи останньому жодних шансів вціліти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Силах спеціальних операцій показали, як наші бійці знищили ворожу техніку фактично на очах противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація