Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворога з ударних дронів. Показали результати своєї роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.
"Під час ведення бойових дій марунові берети з Миколаєва активно застосовують дрони. Можна відзначити, що оператори БПЛА досягли в цьому високого рівня майстерності, знищуючи окупантів влучними скидами", - пише пресслужба.
На відео можна побачити, як наші воїни точно влучають боєприпасами по ворогу не даючи останньому жодних шансів вціліти.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Силах спеціальних операцій показали, як наші бійці знищили ворожу техніку фактично на очах противника.
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