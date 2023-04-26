Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворога з ударних дронів. Показали результати своєї роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

"Під час ведення бойових дій марунові берети з Миколаєва активно застосовують дрони. Можна відзначити, що оператори БПЛА досягли в цьому високого рівня майстерності, знищуючи окупантів влучними скидами", - пише пресслужба.

На відео можна побачити, як наші воїни точно влучають боєприпасами по ворогу не даючи останньому жодних шансів вціліти.