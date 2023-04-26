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Николаевские десантники показали мастерство по уничтожению врага ударными дронами

Фото: Николаевские десантники показали мастерство в уничтожении врага ударными дронами (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергей Пышкин

Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать врага из ударных дронов. Показали результаты своей работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.

"Во время ведения боевых действий маруновые береты из Николаева активно применяют дроны. Можно отметить, что операторы БПЛА достигли в этом высокого уровня мастерства, уничтожая оккупантов меткими сбросами", - пишет пресс-служба.

На видео можно увидеть, как наши воины точно попадают боеприпасами по врагу, не давая последнему никаких шансов уцелеть.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Силах специальных операций показали, как наши бойцы уничтожили вражескую технику фактически на глазах противника.

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