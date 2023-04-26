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Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами

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Середа 26 квітня 2023 13:11
Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами Фото: Миколаївські десантники показали майстерність в знищенні ворога ударними дронами (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворога з ударних дронів. Показали результати своєї роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

"Під час ведення бойових дій марунові берети з Миколаєва активно застосовують дрони. Можна відзначити, що оператори БПЛА досягли в цьому високого рівня майстерності, знищуючи окупантів влучними скидами", - пише пресслужба.

На відео можна побачити, як наші воїни точно влучають боєприпасами по ворогу не даючи останньому жодних шансів вціліти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Силах спеціальних операцій показали, як наші бійці знищили ворожу техніку фактично на очах противника.

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