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Миколаївська область першою завершила будівництво фортифікацій, - ОВА

Миколаївська область, Вівторок 06 серпня 2024 20:46
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Миколаївська область першою завершила будівництво фортифікацій, - ОВА Фото: фортифікаційні споруди "зуби дракона" (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Миколаївській області виконані на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколаївської ОВА.

"Завдання по будівництву фортифікаційних споруд виконано на 100%", - розповів заступник глави Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи під час зустрічі з першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком.

За його словами, Миколаївська область першою подала пакет документів по фортифікаціям на затвердження.

Своєю чергою глава ОВА Віталій Кім додав, що сьогодні ще триває перевірка на доброчесність підрядників, які займалися будівництвом фортифікацій.

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, під час повномасштабної війни з Росією прикордонні та прифронтові області України укріплюють за допомогою фортифікацій. Будівництвом займається місцева влада та військові, а також залучають підрядників.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що у Херсонській області роботи з будівництва фортифікацій виконані на 97%.

До того ж Верховна Рада створила тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій в Україні.

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