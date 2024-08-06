Миколаївська область першою завершила будівництво фортифікацій, - ОВА

Завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Миколаївській області виконані на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколаївської ОВА.

Своєю чергою глава ОВА Віталій Кім додав, що сьогодні ще триває перевірка на доброчесність підрядників, які займалися будівництвом фортифікацій.

За його словами, Миколаївська область першою подала пакет документів по фортифікаціям на затвердження.

"Завдання по будівництву фортифікаційних споруд виконано на 100%", - розповів заступник глави Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи під час зустрічі з першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком.

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, під час повномасштабної війни з Росією прикордонні та прифронтові області України укріплюють за допомогою фортифікацій. Будівництвом займається місцева влада та військові, а також залучають підрядників.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що у Херсонській області роботи з будівництва фортифікацій виконані на 97%.

До того ж Верховна Рада створила тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій в Україні.

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