Николаевская область первой завершила строительство фортификаций, - ОВА

Задания по строительству фортификационных сооружений в Николаевской области выполнены на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской ОВА.

В свою очередь глава ОВА Виталий Ким добавил, что сегодня еще продолжается проверка на добропорядочность подрядчиков, которые занимались строительством фортификаций.

По его словам, Николаевская область первой предоставила пакет документов по фортификациям на утверждение.

"Задача по строительству фортификационных сооружений выполнена на 100%", - рассказал заместитель главы Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи во время встречи с первым заместителем министра обороны Иваном Гаврилюком.

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, во время полномасштабной войны с Россией приграничные и прифронтовые области Украины укрепляют с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, а также привлекают подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

К тому же, Верховная Рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций в Украине.

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