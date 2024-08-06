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Николаевская область первой завершила строительство фортификаций, - ОВА

Николаевская область, Вторник 06 августа 2024 20:46
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Николаевская область первой завершила строительство фортификаций, - ОВА Фото: фортификационные постройки "зубы дракона" (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Задания по строительству фортификационных сооружений в Николаевской области выполнены на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской ОВА.

"Задача по строительству фортификационных сооружений выполнена на 100%", - рассказал заместитель главы Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи во время встречи с первым заместителем министра обороны Иваном Гаврилюком.

По его словам, Николаевская область первой предоставила пакет документов по фортификациям на утверждение.

В свою очередь глава ОВА Виталий Ким добавил, что сегодня еще продолжается проверка на добропорядочность подрядчиков, которые занимались строительством фортификаций.

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, во время полномасштабной войны с Россией приграничные и прифронтовые области Украины укрепляют с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, а также привлекают подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

К тому же, Верховная Рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций в Украине.

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