Намагалися розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині постраждали жінка та підліток

Правила безпеки

Нагадаємо, що за словами рятувальників, газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.

Небезпека вибуху газового балона може виникнути через кілька факторів. Однією з причин є різкий перепад температур, що може призвести до вибуху балона.

Також небезпечними є порушення герметичності балона або неправильне приєднання його до пальника, що може спричинити витік газу. Важливо бути обережними при використанні газових приладів поруч із легкозаймистими матеріалами, адже це підвищує ризик займання.

Тривале використання пальника або використання занадто великого посуду також може бути небезпечним, тому для безпеки варто використовувати посуд відповідного розміру. Крім того, несертифіковані пальники та газові балони низької якості можуть бути небезпечними для здоров’я та життя.