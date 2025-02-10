Пытались растопить печь газовым баллончиком: в Николаевской области пострадали женщина и подросток

В Николаевской области женщина с подростком попытались разжечь печь газовым баллончиком. После этого получили ожоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В селе Веселиново, что в Николаевской области, произошел несчастный случай - женщина пыталась разжечь печь с помощью газового цангового аэрозольного баллончика. В результате баллончик вспыхнул, вызвав серьезные ожоги.
Пострадали сама женщина и 14-летний мальчик. У обоих зафиксированы ожоги живота, рук и лица. Они были срочно госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.
Спасатели призывают граждан быть осторожными при использовании огня и газовых устройств в быту. Использование аэрозольных баллончиков для разжигания печей или каминов является крайне опасным и может привести к тяжелым травмам или даже фатальным последствиям.
Напомним, что по словам спасателей, газовая туристическая горелка должна использоваться только на открытом воздухе.
Опасность взрыва газового баллона может возникнуть из-за нескольких факторов. Одной из причин является резкий перепад температур, что может привести к взрыву баллона.
Также опасными являются нарушение герметичности баллона или неправильное присоединение его к горелке, что может привести к утечке газа. Важно быть осторожными при использовании газовых приборов рядом с легковоспламеняющимися материалами, ведь это повышает риск воспламенения.
Длительное использование горелки или использование слишком большой посуды также может быть опасным, поэтому для безопасности следует использовать посуду соответствующего размера. Кроме того, несертифицированные горелки и газовые баллоны низкого качества могут быть опасными для здоровья и жизни.