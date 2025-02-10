Пытались растопить печь газовым баллончиком: в Николаевской области пострадали женщина и подросток

В селе Веселиново, что в Николаевской области, произошел несчастный случай - женщина пыталась разжечь печь с помощью газового цангового аэрозольного баллончика. В результате баллончик вспыхнул, вызвав серьезные ожоги.

Пострадали сама женщина и 14-летний мальчик. У обоих зафиксированы ожоги живота, рук и лица. Они были срочно госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Спасатели призывают граждан быть осторожными при использовании огня и газовых устройств в быту. Использование аэрозольных баллончиков для разжигания печей или каминов является крайне опасным и может привести к тяжелым травмам или даже фатальным последствиям.