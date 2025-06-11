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Миколаїв і частина Херсона залишилися без світла: що відомо

Середа 11 червня 2025 10:23
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Миколаїв і частина Херсона залишилися без світла: що відомо Ілюстративне фото: Миколаїв і частина Херсона залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві аварійні відключення енергопостачання. Також без світла залишилась частина Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

Миколаїв

О 10:15 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у місті відсутня електроенергія. Кім, своєю чергою, відзначив, що аварійні відключення не пов'язані з російськими атаками.

Станом на 10:31 Сєнкевич повідомив про відновлення енергопостачання у деяких районах Миколаєва.

"У деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія! Якщо ще немає - без паніки, скоро буде", - написав він.

Херсон

Як пише місцеве видання "Мост", жителі окремих мікрорайонів Херсона повідомляють про зникнення світла. Зокрема енергопостачання немає у Шуменському мікрорайоні.

Наразі у Херсонській міській військовій адміністрації (МВА) не коментували цю інформацію.

Ситуація зі світлом

Під час повномасштабної війни Росії проти України енергосистема країни зазнала значних пошкоджень через масовані обстріли критичної інфраструктури. Особливо в осінньо-зимовий період 2022 - 2023 років російські атаки призвели до дефіциту електроенергії, через що вводились графіки планових та аварійних відключень.

Сьогодні, 11 червня, "Укренерго" попередило про зростання електроенергії, яке на 7,5% вище, ніж попереднього дня - у вівторок. Причиною цьому є хмарна погода з опадами у частині західних та північно-західних областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як на початку червня без світла залишилась частина Полтави.

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