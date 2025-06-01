У Полтаві частина міста залишилась без світла: у чому причина

У Полтаві сталася аварія на лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

У Полтаві сталося аварійне вимкнення лінії електропередач, через що без світла залишилися 277 юридичних і близько 2,5 тисячі побутових споживачів.

За інформацією голови Полтавської ОВА, на місці працюють аварійні бригади енергетиків, які вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Також проводиться встановлення причин аварії.

Станом на зараз інформації про терміни відновлення поки що немає.