ua en ru
Нд, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Полтаві частина міста залишилась без світла: у чому причина

Неділя 01 червня 2025 14:48
UA EN RU
У Полтаві частина міста залишилась без світла: у чому причина Фото: У Полтаві частина міста залишилась без світла (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Полтаві сталася аварія на лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

У Полтаві сталося аварійне вимкнення лінії електропередач, через що без світла залишилися 277 юридичних і близько 2,5 тисячі побутових споживачів.

За інформацією голови Полтавської ОВА, на місці працюють аварійні бригади енергетиків, які вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Також проводиться встановлення причин аварії.

Станом на зараз інформації про терміни відновлення поки що немає.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що росіяни атакували Запоріжжя 30 травня. Без світла через обстріл об'єкта інфраструктури залишились понад 13 тисяч абонентів.

Згодом,за даними глави ОВА, енергопостачання половині з них енергетики вже відновили.

Також, 30 травня, за чотири доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 50 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.

Зазначається, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область
NEWS
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів