У Полтаві частина міста залишилась без світла: у чому причина
У Полтаві сталася аварія на лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
У Полтаві сталося аварійне вимкнення лінії електропередач, через що без світла залишилися 277 юридичних і близько 2,5 тисячі побутових споживачів.
За інформацією голови Полтавської ОВА, на місці працюють аварійні бригади енергетиків, які вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.
Також проводиться встановлення причин аварії.
Станом на зараз інформації про терміни відновлення поки що немає.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що росіяни атакували Запоріжжя 30 травня. Без світла через обстріл об'єкта інфраструктури залишились понад 13 тисяч абонентів.
Згодом,за даними глави ОВА, енергопостачання половині з них енергетики вже відновили.
Також, 30 травня, за чотири доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 50 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.
Зазначається, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.
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