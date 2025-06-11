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Николаев и часть Херсона остались без света: что известно

Среда 11 июня 2025 10:23
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Николаев и часть Херсона остались без света: что известно Иллюстративное фото: Николаев и часть Херсона остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве аварийные отключения энергоснабжения. Также без света осталась часть Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

Николаев

В 10:15 городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе отсутствует электроэнергия. Ким, в свою очередь, отметил, что аварийные отключения не связаны с российскими атаками.

По состоянию на 10:31 Сенкевич сообщил о восстановлении энергоснабжения в некоторых районах Николаева.

"В некоторых районах города уже появилась электроэнергия! Если еще нет - без паники, скоро будет", - написал он.

Херсон

Как пишет местное издание "Мост", жители отдельных микрорайонов Херсона сообщают об исчезновении света. В частности энергоснабжения нет в Шуменском микрорайоне.

Сейчас в Херсонской городской военной администрации (МВА) не комментировали эту информацию.

Ситуация со светом

Во время полномасштабной войны России против Украины энергосистема страны получила значительные повреждения из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры. Особенно в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов российские атаки привели к дефициту электроэнергии, из-за чего вводились графики плановых и аварийных отключений.

Сегодня, 11 июня, "Укрэнерго" предупредило о росте электроэнергии, который на 7,5% выше, чем в предыдущий день - во вторник. Причиной этому является облачная погода с осадками в части западных и северо-западных областей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в начале июня без света осталась часть Полтавы.

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