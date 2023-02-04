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Миколаїв отримав 5 млн євро від Данії: на що пішли кошти

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Миколаїв, Субота 04 лютого 2023 06:17
Миколаїв отримав 5 млн євро від Данії: на що пішли кошти Фото: Миколаїв отримав від Данії 5 млн євро (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Партнери з Данії передали Миколаєву 5 млн євро на подолання наслідків обстрілів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Миколаївської міської ради.

В публікації йдеться, що ці кошти направляють на відновлення систем водопостачання та опалення, мобільні котельні, будівельні матеріали та "все, що потрібно, аби місто вижило в умовах зими".

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, данські партнери допомагають також і вирішувати інші нагальні потреби, наприклад, щодо підтримки стабільної роботи міського господарства у воєнний час.

Нагадаємо, що уряд Данії хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Данія не виключає можливість передачі Україні танків.

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